クマに関する情報です。滑川市によりますときょう午後1時30分ごろ、滑川市本江でメスのクマ1頭を緊急銃猟で駆除したということです。市によりますと午前11時ごろに茂みに入るクマの姿が確認されました。交通規制や付近の住民を退避させた後、午後1時に水野市長が緊急銃猟を許可し、午後1時30分ごろ、メスのクマ1頭を駆除しました。クマは体長70センチ、体重9キロの幼獣だということです。