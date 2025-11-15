［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム北中米ワールドカップ（W杯）まで約半年となった。DFを中心に怪我人、コンディション不良者が多いのが気掛かりだが、「それならば俺が」とばかりに、意気軒高な選手たちが台頭しているのは非常に心強い。鈴木淳之介（コペンハーゲン）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）と共に３バックの一角に定着しつつある渡辺剛（フェイエノールト）は、ガーナに快勝した後、