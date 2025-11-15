世界初の1000万キロワット（kW）級新エネルギー拠点である内モンゴル自治区クブチ砂漠のオルドス中北部新エネルギー拠点に立つと、目の前には息をのむ光景が広がっていた。100万枚もの青い太陽光パネルが金色の砂海に波打つように連なり、一面に広がる「青の海」を形づくっている。幅約5キロメートルにも及ぶこの太陽光発電版「万里の長城」砂漠化防止帯は、黄河とクブチ砂漠を隔てるように築かれた、堅固な緑の防壁となっている。