◇サッカー国際親善試合日本 2-0 ガーナ (14日、豊田スタジアム)サッカー、ガーナ代表のオットー・アッド監督は14日、国際親善試合後の記者会見に出席し、後半11分に負傷退場したMFアブ・フランシス選手と、日本代表の田中碧選手との接触プレーについてコメントしました。フランシス選手は後方からブロックに入った際に、田中選手の振った右足と絡まり接触、その後プレー続行が難しくなり、担架に運ばれ途中交代となりました。ア