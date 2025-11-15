１１日に一般男性との結婚を発表したＰｅｒｆｕｍｅのあ〜ちゃんが１５日、自身のインスタグラムを更新。メンバーのかしゆかとのっちが婚姻届の結婚証人になってくれたことを明かした。あーちゃんは婚姻届を手にした３人のスリーショット写真を投稿。婚姻届にはあ〜ちゃんの本名・西脇綾香の署名と、結婚証人の欄には、かしゆかの本名・樫野有香、のっちの本名・大本彩乃の名前が記されていた。のっちは「証人は、２人がして