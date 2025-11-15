エンゼルスのマイク・トラウト外野手が１２日（日本時間１３日）に自身のインスタグラムを更新。「昨夜は空がショーを披露してくれた」と記し、父や兄との３ショット写真を投稿した。「ショー」と表現したように夜空にはオーロラが表れ、上部は真っ赤、地平線近くは緑に染まった。９日から太陽表面の爆発「大陽フレア」が大規模に続発し、地球の磁場が乱れる磁気嵐が発生。普段は北極圏などでしか見られないオーロラが、１２日