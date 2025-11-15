アイドルプロジェクト「ＰＥＡＫＳＰＯＴ」が主催する初のイベント「『ＰＥＡＫＳＰＯＴ』ＪＯＩＮＶｏｌ．１」が１５日、都内で開催された。同イベントには、アソビシステムによるプロジェクト「ＰＥＡＫＳＰＯＴ」に所属するアイドルグループ３組が登場。４月にデビューした女性７人組「ｆａｖｍｅ」、６人組「ＴｏｉＴｏｉＴｏｉ」に加え、この日にデビューを果たした８人組「ｌｏｇｙｏｕ」も出演した。