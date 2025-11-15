タレントの青木さやかが１５日に更新された、お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。青木は２０１７年に肺腺がんに罹患。告知された時は娘が小学生２年生で「帰りの車で１回だけ泣いた、この先のことが怖くて。世の中から色が消えて全部グレーに見えた」と絶望。その後も「会社に電話するとか、娘のこと、お金をこの先どうするか。そういうことで頭がいっぱいになった」と現実的