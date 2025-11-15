地震と豪雨被害からの復興を後押ししようと、文化財を通じて被災地に寄り添う展覧会が、きょうから県立美術館で開かれています。県立美術館できょう開幕した特別展「ひと、能登、アート。」。東京国立博物館をはじめ、約３０の施設や個人が所有する国宝や重要文化財など、86の文化財が金沢市内の3会場に集結します。このうち、県立美術館では国宝「秋冬山水図」や「見返り美人図」など、東京国立博物館を代表する名品のほか