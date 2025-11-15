3年連続4度目のMVP受賞米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票受賞。LA地元識者は、投打二刀流だけでない特異な個性を「嫌いになるのが想像できない」と称賛した。米カリフォルニア州地元ラジオ局「ESPN LA」の番組「デマルコ＆トラビス」では、大谷のMVP受賞が話題となった。ホストのトラビス・ロジャース氏は「ドジャースの歴史上、複