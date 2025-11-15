俳優の川崎麻世（62）が16日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）の1時間スペシャルに、再婚相手で料理研究家の花音さん（かのん＝41）と出演する。放送を前にこのほど、番組内容の続報が公開された。 【写真】21歳下の妻・花音さんが可愛すぎる 連日ワイドショーをにぎわせ、離婚裁判を経験し、人生のどん底を味わった麻世。元妻との裁判が始まって5年後の2023年10月に離婚