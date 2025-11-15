女優の田中美佐子が２４年１１月に亡くなった俳優・火野正平さんを思い出ショットでしのんだ。火野さんが１４年間“旅人”として出演していたＮＨＫＢＳの人気長寿番組「にっぽん縦断こころ旅」を引き継いだ田中は、火野さんの命日の１４日、自身のインスタグラムを更新。「火野正平様。あれから一年が経（た）ちました。何度も疑問に思ったこと。『何で私だったんですか？』聞いても答えは返ってこないし、考えてもわから