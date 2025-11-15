◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）２０２３年ジャンタルマンタルを始め１８年アドマイヤマーズ、２１年セリフォスなど、勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる伝統の２歳重賞は８頭立てで争われ、１番人気で坂井瑠星騎手が騎乗したアドマイヤクワッズ（牡、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が、新馬からの連勝で重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは１分３３秒１。１３年に