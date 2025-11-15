プロ野球・DeNAの前監督、三浦大輔氏（51）が、15日に自身のインスタグラムを更新。愛馬リーゼントジャンボの引退式を報告した。三浦氏は「リーゼントジャンボ引退式！茨城の『うまんまパーク』にたくさんの方にお集まり頂きありがとうございました！ヨ・ロ・シ・ク！！」とつづり、愛馬と長女・凪沙さんとの2ショットを投稿した。凪沙さんは現在、スポーツ新聞社で競馬担当記者を務めている。