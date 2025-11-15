横田めぐみさんが北朝鮮工作員に拉致されたとみられる現場周辺を視察し、記者団の取材に応じる木原官房長官。めぐみさんの弟拓也さん（右）と哲也さん（左）も同行した＝15日午後、新潟市木原稔官房長官は15日、新潟市を訪れ、横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝が北朝鮮工作員に拉致されたとみられる現場周辺を視察した。終了後、記者団に「閑静な住宅地で、わが国の主権や国民の安全が損なわれるような、理不尽な事件が発生した