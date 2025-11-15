MLB・ブリュワーズのパット・マーフィー監督が日本時間15日、同じミルウォーキーに拠点を置くNBA・バックスの試合を観戦。それを受け、バックスは同日に公式SNSで、マーフィー監督のナ・リーグ2年連続「最優秀監督賞」受賞を称えました。マーフィー監督は今季8連勝、11連勝、球団新記録の14連勝を記録するなど両リーグ最高勝率でナ・リーグ中地区優勝を果たしました。リーグ優勝決定シリーズではドジャースに完敗するものの、今季