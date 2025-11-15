紅葉の名所として知られる佐賀県神埼市の国の名勝「九年庵（くねんあん）」で１５日、秋の一般公開が始まった。地球温暖化の影響などにより、色づきが遅れる中、公開期間を例年の９日間から１６日間に１週間拡大。来場者が立ち入れる範囲も広げ、気候の変化に応じた新たな「見せ方」を打ち出している。（森永健太）秋晴れとなったこの日は、朝から観光客らが列を作り、午前８時過ぎに公開が始まると、庭園内をゆっくり散策した