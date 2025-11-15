新戦略のポイント政府は、サイバー攻撃の脅威が高まっている現状を受け、今後5年間の新たな「サイバーセキュリティ戦略」を12月に策定する方針だ。国が主導し、官民一体での対策推進を明記。被害を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の全面導入に向けた体制構築を盛り込む。政府、与党関係者が15日明らかにした。近く国家安全保障会議（NSC）を開催して方向性を確認し、12月に関係閣僚会議を経て閣議決定する。自民党も新設した