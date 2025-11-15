「阪神秋季キャンプ」（１５日、安芸）最終クールの初日を終えた藤川球児監督が、前日に日本ハムからトレードでの入団が決まった伏見寅威捕手について言及した。「彼の経験値はもちろんそうですけど、数字をちゃんと持ってますから、残っていますから。そういう意味では化学反応といいますか、それを非常に期待しますね」と話した。伏見はオリックス、日本ハムで主力として活躍してきた。「セ・リーグの野球は彼も初めてだろ