2026年が70年の節目となる日本の南極観測隊で女性初の越冬隊長が誕生する。南極観測隊初の女性越冬隊長に任命されたのは、国立極地研究所准教授、江尻省（みつむ）さん。研究テーマは、超高層大気科学オーロラの観測装置の開発などが専門で、南極昭和基地に1年以上長期にわたり滞在する越冬隊への参加は2度目。江尻さんが越冬隊長を務める第67次南極地域観測隊は、12月に日本を出発、第一次南極地域観測隊が出発してからちょうど70