8人組アイドルグループ、log you（ログユー）が15日、都内で、デビューライブを行った。アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」発のfav me、Toi Toi Toiとの合同ライブでのお披露目となった。デビュー曲「Beyond The Dream」などをパフォーマンスし、月代来実（24）は「初めてのデビューライブをさせていただき、PEAK SPOTの一員になれた実感がより湧きましたし、お客さんも私たちのデビューをとても温かく見守ってくださってうれしい