◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣへの優先出走権、良）ダート王決定戦へのステップ重賞に１６頭が出走し、１番人気のコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は２着だった。スタートで大きく出遅れ。直線を迎えても後方のポジションで、最後は豪快な脚で追い上げたが勝利に届かなかった。同馬には発走調教再審査が課されることにな