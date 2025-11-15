◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第２日（１５日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、今大会優勝なら２試合を残して年間女王が決まるメルセデスランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）が８バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし、通算１０アンダーで２８位から２位に急浮上した。トップとは１打差。「最近ゴルフの調子は悪くないので、かみ合ってく