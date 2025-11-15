北京市内の商業施設にある「サイゼリヤ」の店舗＝10月（共同）菜（料理）は作りたてに限る。そんな中国人の食の常識が変わりつつある。事前に下処理や調理をした、いわゆる「出来合い」を導入する飲食店や小売店が増加。市場規模は2026年に7490億元（約16兆円）に達する見通しだ。外食産業の活性化を狙う政府も後押しする。ただ手作り派は拒否反応を示し、是非を巡る論争も起きている。セントラルキッチンで下処理された料理や