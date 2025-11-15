11月15日、京都競馬場で行われた11R・デイリー杯2歳ステークス（G2・2歳オープン・芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、アドマイヤクワッズ（牡2・栗東・友道康夫）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のカヴァレリッツォ（牡2・栗東・吉岡辰弥）、3着にアイガーリー（牡2・栗東・秋山真一郎）が入った。勝ちタイムは1:33.1のレコードタイム（良）。【新馬/東京5R】リアルスティール産駒 アドマイヤクワッズがデビューVリアルス