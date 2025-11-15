男女混合グループALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）が、新曲『ONE MORE TIME』の新たなポスターを公開した。【写真】「財閥家のお嬢様」アニー、異例のK-POPデビューTHE BLACK LABELは11月14日、公式SNSを通じて、ALLDAY PROJECTが17日に発表するデジタルシングル『ONE MORE TIME』の2枚目のポスターを公開した。公開されたポスターには、薄暗く人影のないプールを背景にポーズを取るメンバーたちの姿が収められている。普