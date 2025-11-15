11月15日、東京競馬場で行われた11R・武蔵野ステークス（G3・3歳上オープン・ダ1600m）は、D.レーン騎乗の3番人気、ルクソールカフェ（牡3・美浦・堀宣行）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に1番人気のコスタノヴァ（牡5・美浦・木村哲也）、3着に4番人気のビダーヤ（牡4・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:35.2（良）。2番人気で岩田康誠騎乗、オメガギネス（牡5・栗東・安田翔伍）は、7着敗退。【ジャパンダートクラシ