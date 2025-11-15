風刺画「軍国主義とダンス」。（北京＝新華社配信）【新華社東京11月15日】2015年7月、国民の強い抗議の中、日本国会は安倍晋三政権が提出した「集団的自衛権」を解禁する新安保法案を強行採決した。集団的自衛権の行使は、日本国憲法第9条が定めるレッドラインを実質的に踏み越えるものであり、これは1972年に日本政府が「集団的自衛権と憲法の関係」について示した正式な立場でもあった。安倍内閣の解禁措置は憲法違反の疑い