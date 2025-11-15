俳優の妻夫木聡（44）が15日に自身のインスタグラムを更新し、ドラマ『オレンジデイズ』から21年が経った当時のショットを公開した。懐かしいロケ地を訪れたといい、作品と時間の流れを振り返る投稿が話題を集めている。【写真】2枚目…21年前『オレンジデイズ』ショットを公開した妻夫木聡妻夫木は「懐かしい場所に来たオレンジデイズから21年」と記し、当時の思い出に触れながら現在の心境をつづった。「あの頃に思い描い