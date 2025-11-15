俳優の今井翼（44）が15日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。ストイックな私生活を明かした。この日はMCの「南海キャンディーズ」山里亮太と2人でドライブ旅。車中でトークを展開した。今井は「週3で泳いで、週3でトレーニングジム行ってて…大体週6でトレーニングしてますね」と告白。これには運転席の山里も「正社員じゃん」と驚いた。さらに食生活についても「最近は節制しているので