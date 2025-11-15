大人気アニメ『鬼滅の刃』のキャラクターたちが、今年もクリスマスを彩ります♡「Xmasプリケーキ2025」では、竈門炭治郎・我妻善逸・嘴平伊之助など人気キャラクターをモチーフにした全16種のデザインが登場！たっぷりのイチゴと選べるホイップまたはチョコクリームで、見た目も味も満足の仕上がり。さらに、購入特典として同デザインの缶バッジ付き♪ファン必見の限定ケーキです。 鬼