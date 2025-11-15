衝撃のビフォーアフターに賞賛の声が続々インターネット上で一枚の写真が大きな話題を呼んでいます。左は優雅な黒のドレスを纏い、華やかな雰囲気を持つ女性。対して右は、鏡に映る自身の姿を捉え、引き締まったウエストと、プロのボディビルダーを思わせる見事な隆起を見せる腕の筋肉を披露しています。ガリガリから肉体美へ！30代で覚醒した「二刀流」の女性この二つの姿は、同一人物である「まりりん」さん(@maririn_1122)