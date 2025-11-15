［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアムガーナ戦で、２点リードした75分に投入され、20歳でのA代表デビューとなった後藤啓介が悔やんだのは、87分のシーンだった。自陣の右サイドから渡辺剛が縦パスを送ると、シャドーから右に流れた北野颯太が受けて、内側にポジションを取っていた右ウイングバックの菅原由勢が、浮き球で相手ディフェンスの背後に出されたボールに追いつく。ガーナの３バックがボー