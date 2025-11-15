2025年11月、静岡県内を走るJR東海道線を走行していた車両のパンタグラフに損傷が相次いで見つかり、2日連続で一部区間で運転見合わせとなったことについて、JR東海はトンネル内の設備の一部が垂れ下がり、パンタグラフに接触したことが原因だったと発表しました。 【動画】JR東海道線 2日連続のパンタグラフ破損は垂れ下がった漏水防止板を留める金具への接触が原因 JR東海が発表 このトラブルは11月5日、JR東海道線を走行中の