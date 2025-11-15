１１月１５日、大阪府高槻市は、１０代の女性がはしかに感染したと発表しました。この女性は公共交通で高槻市と京都市を行き来していて、不特定多数と接触した恐れがあるということです。高槻市などによりますと、１１月１４日に市内の病院を受診した１０代の女性の麻しんウイルス＝はしかの感染が確認されたということです。女性は１０日に３８度台の発熱や咳、鼻水などの症状があり、１３日に発疹が現れたため、高槻市の