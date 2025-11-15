巨人の泉口友汰内野手（26）が15日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。父親の職業を明かした。この日のテーマは「おでん」。これに「（実家のある）和歌山に住んでた時はメチャメチャ食ってました」と明かした泉口。「父親がメッチャ好きだったんで」と続けた。そして、「父親、消防士なんですけど」とサラリ。その上で「3連休とかが多