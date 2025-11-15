格闘技「K―1」は15日、国立代々木競技場第1体育館で「K−1ワールドMAX2025〜70キロ以下世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜」が行われた。第1部の第5試合で“奇跡の9頭身ボディ”で知られるタレントの斎藤恭代がスペシャルラウンドガールとして登場した。斎藤は1996年4月22日生まれ、栃木県出身。身長1メートル73、B85・W64・H91という抜群のプロポーションで2017年には「ミス・アース・ジャパン」日本代表として世