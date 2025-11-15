平壌の和盛地区に開業したゲームセンター「和盛コンピューター娯楽館」。9月14日付の労働新聞が掲載した（コリアメディア提供・共同）【北京共同】北朝鮮・平壌のニュータウン、和盛地区に最近開業したゲームセンター「和盛コンピューター娯楽館」が欧米製のゲームを導入し、活況を呈している。海外の文化流入を制限する北朝鮮で、中国製以外のゲームが利用されているのは異例。連日、大勢の客が訪れているという。娯楽館を訪