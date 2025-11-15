お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が15日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（51）とともに生出演。「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に選出された「二季」をめぐって、芸人間で勃発した「俺が先に言った」論争の新見解を提示した。今回の30語に「二季」がノミネートされた。酷暑が続いた日本列島、地球温暖化の影響で