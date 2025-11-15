モデルのSHIHO（49）が15日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。夫婦げんかについて明かした。お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（49）とタレント藤本美貴（40）夫妻による料理バラエティー。SHIHOは09年、総合格闘家の秋山成勲（50）と結婚。SHIHOは夫の秋山について「今、韓国の仕事が中心で、めちゃくちゃ忙しくて基本、韓国にいます」と説明した。SHIHOは「旦那さんとケンカとかは？」と聞かれると、「