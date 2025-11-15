９４歳の俳優・大村崑が１５日、大阪市住之江区の昆布専門店「舞昆のこうはら」かがや店で「昆布の日」イベントに登壇。ドジャース・大谷翔平投手のユニホームを身につけた“大村崑平”としてトークを展開したが、６日前の９日に人生初めてという骨折をしたことを明かした。府内の「高級老人ホーム」でくつろいでいたところ、メールで日課のジム通いの予定が繰り上がったことを知ったという大村。慌てて着替えて表に出たところ