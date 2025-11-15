群馬県藤岡市の山林で、60歳の男性がクマに襲われ重傷です。【映像】現地の様子15日午前9時半ごろ、藤岡市三波川の山林で60歳の男性が狩猟に行ったところ、成獣のクマ1頭に襲われました。男性は病院に搬送された時には意識がなく、その後、意識は回復しましたが頭と顔のほか左腕にけがをする重傷です。警察によりますと15日は各地で狩猟の解禁日になっていて、男性は6人で山林に入りました。男性の狩猟仲間によりますとクマ