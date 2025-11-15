ウクライナ北部チェルニヒウで、停電中に発電機を使って営業するカフェの前を歩く若者＝10月（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナ政府が8月、ロシアによる侵攻開始以降に原則禁止していた18〜22歳の男性の出国を許可したことを受け、ドイツとポーランドに渡る若いウクライナ人男性が急増している。ウクライナ避難民の主要受け入れ先の両国では懸念が広がり、受け入れに否定的な声が広がる可能性が指摘される。ウクライ