きょう（15日）午前、群馬県藤岡市の山林で、イノシシ狩りをしていた男性がクマに襲われました。男性は顔などにけがをしていて、意識不明の状態で病院に運ばれたということです。きょう午前9時半ごろ、藤岡市三波川の山林で、「男性がクマに襲われた」と119番通報がありました。警察によりますと、クマに襲われたのは、猟友会に所属するハンターの60代の男性で、顔や頭、左腕などにけがをしていて、病院に運ばれる際、意識はなかっ