来年3月に開催される「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）で、V奪還を目指す米国代表。そのチームに今季大ブレイクを果たした「PCA」ことピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）と2023年の新人王コービン・キャロル外野手（ダイヤモンドバックス）という若武者2人も加わることが決まった。連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」にとって、ますます手強い相手となりそ