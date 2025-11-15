実業家・堀江貴文氏（52）が手がける配信サービス「ZATSUDAN」のYouTubeチャンネルが15日までに更新。政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が、名誉毀損（きそん）の疑いで兵庫県警に逮捕された件について言及する場面があった。河井克行元法相との対談企画でこの話題になると、堀江氏は「そもそも立花さんって、悪目立ちしてる人だから。むしろ、これを“養分”にしてさらに有名になるんじゃないかなって」