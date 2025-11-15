【ベレン＝鬼頭朋子、西原寛人】国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）に参加する国際環境ＮＧＯ「気候行動ネットワーク」は１３日、脱炭素に後ろ向きな国を批判する「化石賞」に日本を選んだと発表した。「化石燃料の延命」などを理由としたが、日本側からは「選定基準が曖昧で恣意（しい）的だ」と疑問の声も上がる。化石賞は毎年のＣＯＰ期間中、各国ＮＧＯが脱炭素に消極的と考えた国を選ぶ。日本はコロ