福山雅治が主演する『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』より、登場人物たちそれぞれのLOVEを予感させる場面写真が解禁となった。【写真】大泉洋×吉田羊、今田美桜×永瀬廉の関係は？『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』場面写真本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。映画では“FIRST LOVE”とサブタイトルにあるよう