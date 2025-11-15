大阪港の中央突堤北岸壁で、大阪地方協力本部による海上自衛隊の護衛艦「しらぬい」の一般公開が実施された。多くのファンが乗艦し、じっくりと見学。「しらぬい」は汎用護衛艦（ＤＤ）の中で最も新しい艦となり、遠隔操作の機関銃や大型大砲、多機能レーダーなど最新の装備を搭載している。一般公開終了後には、母港となる青森・大湊港へ帰港する。