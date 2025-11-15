歌手の和田アキ子（75）が15日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。ラジオ生放送のCM中に突然電話をかけた大物を明かす場面があった。番組終盤、いつものように後番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）のパーソナリティーを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおと富澤たけしがスタジオにあ